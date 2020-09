Coppa Italia di Promozione, seconda giornata: gli aggiornamenti

Genova. Va in scena oggi la seconda giornata dei quadrangolari della Coppa Italia di Promozione, competizione che vede trentadue squadre partecipanti. Di queste, però, otto non sono ancora scese in campo, dato che i primi due turni dei gironi 7 e 8 sono stati rinviati.

Girone 1

oggi ore 18 al Marenco di Diano Marina: Golfo Dianese – Camporosso 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Morel di Ventimiglia: Ventimiglia – Taggia 0-0 (parziale)

Classifica: Golfo Dianese 4, Ventimiglia 4, Camporosso 1, Taggia 1

domenica 27 settembre ore 18 al Marzocchini di Taggia: Taggia – Camporosso

domenica 27 settembre ore 18 al Morel di Ventimiglia: Ventimiglia – Golfo Dianese

Girone 2

oggi ore 18 al Ponzo di Bragno di Cairo Montenotte: Bragno – Veloce 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Merlo di Ceriale: Ceriale – Soccer Borghetto 0-0 (parziale)

Classifica: Ceriale 4, Soccer Borghetto 4, Bragno 1, Veloce 1

domenica 27 settembre ore 18 al Ponzo di Bragno di Cairo Montenotte: Bragno – Ceriale

domenica 27 settembre ore 18 al Levratto di Zinola di Savona: Veloce – Soccer Borghetto

Girone 3

oggi ore 18 al Gambino di Arenzano: Arenzano – Praese 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Ruffinengo di Legino di Savona: Legino – Celle Riviera 0-0 (parziale)

Classifica: Arenzano 4, Praese 4, Legino 1, Celle Riviera 1

domenica 27 settembre ore 18 all’Olmo-Ferro di Celle Ligure: Celle Riviera – Praese

domenica 27 settembre ore 18 al Ruffinengo di Legino di Savona: Legino – Arenzano

Girone 4

oggi ore 18 al Piccardo di Genova Borzoli: Borzoli – Via dell’Acciaio 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Voltrese Vultur – Serra Riccò 0-0 (parziale)

Classifica: Via dell’Acciaio 4, Borzoli 4, Serra Riccò 1, Voltrese Vultur 1

domenica 27 settembre ore 18 al Negrotto Cambiaso di Serra Riccò: Serra Riccò – Via dell’Acciaio

domenica 27 settembre ore 18 al San Carlo di Genova Voltri: Voltrese Vultur – Borzoli

Girone 5

oggi ore 20,30 al campo sportivo di Genova San Desiderio: Little Club James – Vallescrivia 0-0 (parziale)

oggi ore 20 a La Sciorba di Genova: Marassi – Goliardicapolis 0-0 (parziale)

Classifica: Vallescrivia 4, Goliardicapolis 4, Little Club James 1, Marassi 1

domenica 27 settembre ore 18 al campo sportivo di Genova Ligorna: Goliardicapolis – Vallescrivia

domenica 27 settembre ore 18 a La Sciorba di Genova: Marassi – Little Club James

Girone 6

oggi ore 18 al Garrone di Bogliasco: FC Bogliasco – Golfo Paradiso PRCA 0-0 (parziale)

oggi ore 18 al Comunale di Cogorno: Real Fieschi – Sammargheritese 0-0 (parziale)

Classifica: FC Bogliasco 4, Golfo Paradiso PRCA 4, Real Fieschi 1, Sammargheritese 1

domenica 27 settembre ore 18 al Comunale di Cogorno: Real Fieschi – FC Bogliasco

domenica 27 settembre ore 18 al Broccardi di Santa Margherita Ligure: Sammargheritese – Golfo Paradiso PRCA

Girone 7

rinviata Levanto – Follo San Martino

rinviata Magra Azzurri – Valdivara 5 Terre

Classifica: Valdivara 5 Terre 0, Levanto 0, Follo San Martino 0, Magra Azzurri 0

domenica 27 settembre ore 18 al sussidiario di Follo: Follo San Martino – Valdivara 5 Terre

domenica 27 settembre ore 18 al Raso Scaramuccia di Levanto: Levanto – Magra Azzurri

Girone 8

rinviata Don Bosco Spezia – Colli Ortonovo

rinviata Tarros Sarzanese – Forza e Coraggio

Classifica: Colli Ortonovo 0, Forza e Coraggio 0, Don Bosco Spezia 0, Tarros Sarzanese 0

domenica 27 settembre ore 18 al Comunale di Castelnuovo Magra: Colli Ortonovo – Forza e Coraggio

domenica 27 settembre ore 18 al Cimma di La Spezia: Don Bosco Spezia – Tarros Sarzanese