Coppa Italia, biancocelesti perfetti: 22-1 alla Roma

Savona. Seconda giornata di Coppa Italia e seconda vittoria per la Pro Recco che a Savona supera la Roma per 22-1.

Rispetto alla gara di stamattina, Hernandez inserisce nei tredici i due centroboa, Dobud e Hallock, con l’americano all’esordio in calottina biancoceleste autore di due gol.

La Pro Recco va subito sul 3-0 e, dopo la rete di Francesco Faraglia, a metà del primo tempo, chiude la porta difesa da Negri, fino alla fine del terzo quarto, piazzando un break di 19-0 in cui spicca il rigore sbagliato da Faraglia ipnotizzato dal baby Perrone, in acqua con la calottina numero 1 negli ultimi otto minuti di gioco.

Cinque gol a testa per Echenique e Younger. Domani mattina, alle ore 11,30, terza e ultima giornata del girone E contro l’Ortigia di Stefano Tempesti, l’altra squadra già qualificata alla final four.

Di seguito i tabellini dei due incontri della seconda giornata del girone.

Pro Recco – Roma Nuoto 22-1

(Parziali: 4-1, 5-0, 4-0, 9-0)

Pro Recco: Perrone, F. Di Fulvio 1, Mandic 1, Figlioli 2, Younger 5, Velotto, N. Presciutti 1, Echenique 5, Dobud 1, Figari 1, Hallock 2, S. Luongo 3, Negri. All. Hernandez.

Roma Nuoto: De Michelis, Ciotti, Graglia, F. Faraglia 1, P. Faraglia, Voncina, De Robertis, Di Santo, Boezi, Casasola, Martinelli, Tartaro, Di Gregorio. All. Tafuro.

Arbitri: Collantoni e Centineo.

Note. Usciti per limite di falli De Robertis nel terzo tempo e Martinelli nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Pro Recco 2 su 5 più 4 rigori di cui 2 realizzati, Roma 1 su 2 più 1 rigore fallito.

CC Ortigia – Rari Nantes Savona 11-9

(Parziali: 1-0, 2-4, 3-4, 5-1)

CC Ortigia: Tempesti, Cassia 1, Abela, Rocchi, Di Luciano, Ferrero, Giacoppo 3, Gallo 4, Mirarchi, Rossi, Vidovic 2, Napolitano 1, Piccionetti. All. Piccardo.

Rari Nantes Savona: Massaro, Patchaliev 1, Giovannetti, Vuskovic 2, Molina Rios, Rizzo, Urbinati, Bruni 3, Campopiano, Fondelli 3, Iocchi Gratta, Caldieri, Da Rold. All. Angelini.

Arbitri: Calabrò e Ercoli.

Note. Usciti per limite di falli Abela e Molina Rios nel quarto tempo. Superiorità numeriche: Ortigia 5 su 8 più 3 rigori realizzato, Savona 2 su 8.