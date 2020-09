Controlli della polizia locale a decine di avventori e locali nella zona di Pré: una sola multa Covid, 5 per alcol

Genova. Notte di controlli soprattutto negli esercizi di ristorazione e per consumo di alcol da parte della polizia locale mentre sulle mascherine è stata fatta una sola multa a un recidivo che era già stato invitato senza esito a indossare la mascherina.

In dettaglio gli uomini del reparto sicurezza urbana nella giornata e nottata di ieri in centro storico ha controllato 68 persone e 37 attività commerciali, 26 attività di ristorazione e 5 negozi di estetisti e parrucchieri. Oltre all’unica multa per il mancato rispetto dell’ordinanza regionale sull’obbligatorierà dell’uso della mascherina, dove per il resto, come deciso anche dalle altre forze dell’ordine nell’ambito del tavolo in Prefettura, l’indicazione per la prima sera era quella di invitare le persone a indossarla, 5 sono state invece le multe per detenzione e consumo di alcolici in zone vietate.

Controlli anche nel resto della città per un totale di 104 attività ispezionate e 150 avventori controllati. La polizia locale, cheieri notte si è occupata dei controlli nella zona di Pré stanotte avrà il compito di pattugliare la zona della Maddalena, mentre la zona della Movida sarà di competenza della Polizia di Stato. Ai carabinieri toccheranno invece i controlli nella zona di Presidente.