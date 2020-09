Coltivazioni di marijuana in giardino nell’entroterra di Genova: due denunciati

Genova. Due persone denunciate in altrettante perquisizioni da parte dei carabinieri per coltivazione di piante di cannabis. La prima denuncia è scattata ad Avegno dove i carabinieri di Santa Margherita ligure hanno perquisito l’abitazione di un 44enne.

L’uomo è stato trovato in possesso di oltre 20 piante di marijuana in infiorescenza, con altezza variabile da uno a tre metri coltivate in diversi vasi, una decina di barattoli in vetro con oltre 170 grammi di marijuana e di 5 provette in plastica destinate alla conservazione dei semi.

Seconda perquisizione a Casarza ligure dove un operaio edile di 52 anni, albanese ma da tempo residente a Casarza, coltivava nel giardino quattro piante di marijuana, dell’altezza di oltre un metro.