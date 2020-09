Genova. Kaua Felicissimo e Simone Giuliano, entrambi classe 2003, giocheranno la prossima stagione con la Colombo il campionato Under 19 maschile.

Entrambi quest’anno seguiranno un percorso tecnico differente, a livello di prime squadre. Kaua, per motivi di tesseramento, essendo di origine brasiliana, giocherà con la formazione di Serie C maschile, mentre Simone andrà in prestito al Santa Sabina con Fossati, Tulipiero e altri compagni.

“Sono felice di restare in questo gruppo e giocare il campionato di Under 19 – spiega Simone Giuliano -. Siamo una bella squadra e ci tenevo. Conto di migliorare ancora quest’anno”. Giuliano è un prodotto del vivaio bianconero, maglia numero 20, quasi 196 centimetri, ed ha ottime prospettive.

Kaua gioca nella Colombo da due stagioni e ha vissuto da protagonista gli ultimi due campionati, dando un contributo importante anche a livello giovanile. “Mi è dispiaciuto non poter far parte della rosa della Serie B ma c’è un motivo – dice -. Farò comunque il massimo per migliorare e arrivare il più in alto possibile. Aiuterò i miei compagni in Serie C e poi giocherò con l’Under 19″.

Parole di elogio per entrambi dal tecnico Luca Leoni: “Kaua è un atleta con grosse potenzialità. È migliorato molto sotto l’aspetto mentale e tecnico, è un peccato non poterlo avere in Serie B. Simone ha fatto un grande cambiamento. Ora deve fare un ulteriore passo avanti. Ha bisogno di giocare con continuità. Sono contento di avere entrambi in Under 19”.