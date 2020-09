Colombo: lo schiacciatore Daniele Scurzoni confermato per la Serie B

Genova. Un altro atleta dello storico gruppo leva 2003 farà parte della formazione della Colombo Volley Genova che militerà in Serie B maschile nella stagione 2020/2021. Si tratta di Daniele Scurzoni, genovese di Pra’, oltre 190 centimetri di altezza, di ruolo schiacciatore.

Daniele, che ha vinto il primo storico scudetto Under 14 maschile nel 2017 a Rossano Calabro, nel suo palmarès vanta anche il podio del 2019 ad Alba Adriatica con l’Under 16 ed il secondo posto in Serie C, maturato lo scorso anno.

“Sono felice di far parte della squadra che parteciperà al campionato di Serie B – commenta Daniele -. Non vedo l’ora di iniziare il lavoro in palestra coi miei compagni e lo staff tecnico. Per ora stiamo facendo preparazione su sabbia e in piscina ed è stato bello ritrovarsi”.

Daniele, maglia numero 48, fratello di Sara, affermata pallavolista genovese, aggiunge: “Ritengo che quest’anno sarà un’ottima occasione per crescere sempre di più tecnicamente e come persona“.

Il commento del tecnico Luca Leoni: “Daniele è un gran lavoratore e sta migliorando molto – dichiara -. Può fare ancora un salto importante sia dal punto di vista fisico che tecnico. È maturato molto ed è più consapevole dei propri mezzi. Può essere un anno fondamentale per lui“.