Coastal Rowing e Beach Sprint con sette società e tanti campioni liguri

Genova. Elpis Genova (5 atleti gara), Mare (2), Rowing Club Genovese (9), Canottieri Sanremo (26), Canottieri Santo Stefano al Mare (5), Speranza Pra’ (2), Urania (1). Sono sette le società liguri iscritte ai campionati italiani Coastal Rowing e Beach Sprint in programma da venerdì 11 settembre a domenica 13 settembre a Lignano Sabbiadoro.

Non mancano poi i grandi protagonisti del 2019 internazionale del Coastal Rowing. Come Annalisa Cozzarini e Rosario Panteca (Rowing Club Genovese), pionieri italiani nel Rowing Beach Sprint avendo preso parte lo scorso anno alla prima edizione dei Mondiali della specialità a Shenzhen, in Cina, e che si ritrovano ancora una volta nel doppio misto in gara sia nello sprint che sulla lunga distanza.

Presenti i cavalieri del quattro maschile iridato a Hong Kong lo scorso anno per i colori del Rowing Club Genovese dopo una bellissima battaglia testa con il CC Saturnia. A Lignano, Giacomo Costa, Giorgio Casaccia Gibelli, Edoardo Marchetti e il timoniere Alessandro Calder si ritrovano assieme nel quattro endurance e nello sprint, eccezione fatta per Marchetti che nella gara breve tenterà la fortuna nel singolo, dove ritrova anche Federico Garibaldi (Santo Stefano a Mare), con loro nel vittorioso quadruplo di Hong Kong e che a Lignano gareggia per l’appunto in singolo nel rowing beach sprint e in doppio nell’endurance.

Doppia gara per Edoardo Rocchi (GS Speranza), sesto a Duisburg proprio nel doppio.