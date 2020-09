Chiavari. È stato siglato il contratto relativo ai lavori di restauro del Padiglione del tè, presente all’interno del parco di Villa Rocca. Ad aggiudicarsi l’appalto per il primo lotto la ditta R.W.S. srl per un importo complessivo di 591.680 euro.

«Due lotti d’intervento per la messa in sicurezza, restyling e conservazione di una parte di patrimonio culturale ed architettonico cittadino che per troppi anni, anzi decenni, è stato lasciato in completo stato di abbandono – commenta il primo cittadino Marco Di Capua – Partiremo con il consolidamento dei solai di tutti e tre i piani, con il recupero dei cornicioni di copertura in ardesia, nuove pavimentazioni, sistemazione delle ringhiere, della scala a chiocciola e del ponte in acciaio.

Verranno messi in sicurezza i soffitti decorati, procedendo al restauro delle pareti interne e alla ripresa pittorica dei motivi architettonici presenti all’interno. Una struttura che rappresenta un unicum e che diventerà, a lavori completati, un contenitore capace di accogliere eventi, mani-festazioni culturali, concerti e matrimoni. Dopo Palazzo Rocca, anche il Padiglione tornerà al suo antico splendore».