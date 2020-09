Centro storico, lancia i tavolini di un bar contro gli agenti per sfuggire all’arresto

Genova Una volta scoperto ha certo la fuga frapponendo tra se è le forze dell’ordine i tavolini di un bar, ma senza esito. Questa la scena da film vissuta ieri sera in centro storico, tra avventori e turisti attoniti.

Il bilancio è di due arresti per detenzione ai fini di spaccio e uso personale in concorso un 39enne marocchino ed un 36enne tunisino entrambi pregiudicati e senza fissa dimora, poichè sorpresi cedere, in cambio della somma in denaro di 60 euro, ad un 52 enne chiavarese 0,40 grammi di cocaina.

Nella circostanza, il cittadino tunisino, allo scopo di sottrarsi al controllo, tentava la fuga lanciando verso i militari operanti alcuni tavoli di un bar e dopo essere stato prontamente raggiunto e bloccato, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 0,60 grammi di hashish nonché di una piccola somma in denaro, provento di analoga attività illecita. A quest’ultimo veniva altresì contestato il reato di resistenza a pubblico ufficiale.