Centro storico e mascherine h24, la Regione precisa: “Le vie citate in ordinanza sono incluse”

Genova. Se le dichiarazioni del sindaco di Genova Marco Bucci ieri sera in conferenza stampa sembravano escludere dalla nuova ordinanza che impone le mascherine 24 ore al giorno in centro storico e al porto antico le vie elencate dall’ordinanza (il sindaco aveva parlato dell’area “a sud” di via Garibaldi), è la Regione Liguria a precisare, interpellata da Genova24 che “tutte le vie citate nell’ordinanza sono incluse nell’ordinanza stessa”.

Quindi da oggi le mascherine sono obbligatorie anche in via Marinai d’Italia, via Fanti d’Italia, via Andrea Doria, via Balbi, piazza della Nunziata, via Bensa, Largo Zecca, piazza Fontane Marose, via XXV aprile, piazza Matteotti, via Porta soprana, via del Colle, via Ravasco, via Madre di Dio. Escluse invece via Garibaldi e via Cairoli (nell’ordinanza si indica il “lato sud” come confine).

Comprese queste vie, tutto il semicerchio a sud verso il mare è compreso “esclusi i varchi portuali”.

Clicca qui per scaricare il testo dell’ordinanza

La Regione ha anche annunciato che oggi verranno pubblicate delle faq per ulteriori chiarimenti, quantomai necessari visto che le sanzioni sono pesanti (ricordiamo che vanno da 400 a 3 mila euro).

In quest’area fra l’altro sono vietate le manifestazioni pubbliche e private in spazi aperti. La conseguenza è che per esempio i presidi e i cortei indetti per oggi e per domani dovranno essere quantomeno trasferiti in altre zone della città dove non è previsto il divieto. Così per esempio dovranno fare gli studenti universitari che ieri avevano indetto un corteo da via Fanti D’Italia.

Fra l’altro al momento se i presidi – escluso il centro storico – sono consentiti, resta in vigore il dpcm della presidente del consiglio Giuseppe Conte che consente le manifestazioni solo in forma statica. A norma di legge quindi i cortei in movimento sono tutt’ora vietati e passibili di sanzioni. In questi mesi a Genova i cortei non sono mancati, da quello dei lavoratori dell’Ilva, il primo post lockdown al corteo per il 30 giugno, alla manifestazione contro Salvini che ha visto un piccolo corteo una settimana fa attraversare via Rolando.

Le segnalazioni delle violazioni vengono fatte in Procura (in caso di manifestazione non autorizzata) o in Prefettura (per la violazione dei Dpcm) ma al momento non risultano denunce o sanzioni recenti.