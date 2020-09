Cede il freno a mano, uomo schiacciato dalla sua auto: è grave al San Martino

Genova. Grave incidente questo pomeriggio nel quartiere genovese di Apparizione, sulle alture del Levante. Un uomo è rimasto schiacciato dalla propria automobile all’esterno del garage di una proprietà privata. Le sue condizioni sono gravi.

Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno diagnosticato un importante trauma toracico. L’uomo, di circa 60 anni, è stato portato d’urgenza al vicino ospedale San Martino. Da quanto risulta ha riportato solo fratture costali, senza ulteriori conseguenze gravi.

Secondo una prima ricostruzione la macchina si trovava fuori dal box quando si è messa in movimento, probabilmente per un cedimento del freno a mano. Il proprietario è rimasto schiacciato tra la vettura e la serranda. La dinamica è ancora in via di accertamento.