Carige partner finanziario dell’azienda genovese Cosmo costruzioni moderne

Genova. Banca Carige affianca Cosmo Costruzioni Moderne nel programma di crescita che la storica azienda genovese sta sviluppando per cogliere le opportunità per il settore edilizio previste con il decollo del Superbonus 110%.

Con oltre 60 anni di attività alle spalle, giunta alla seconda generazione di imprenditori, Cosmo Costruzioni Moderne ha contribuito alle iniziative urbanistiche ed edilizie più rilevanti nell’area genovese. Con una forte tradizione sia nel campo dell’edilizia residenziale ed industriale privata, che in quella pubblica, l’azienda vanta un track record importante. Mentre sono in corso cantieri di importante rilievo per lo sviluppo residenziale turistico a Varazze con la nuova costruzione di tre edifici a ridosso del porticciolo assieme alla integrale ristrutturazione dell’ex Mercato di Corso Sardegna ed il nuovo edificio direzionale di IREN per l’area del Nord-Ovest, la Cosmo ha realizzato, nel recente passato il restauro dell’Hotel Bristol di Via XX Settembre nel 1984, quelle del Ponte Monumentale e la Palazzina San Lorenzo all’Expo per le Colombiane del 1992, la ristrutturazione dell’hotel Savoia Majestic a Principe, di Palazzo Doria Fornaro a De Ferrari, della Badia Benedettina di Quarto, divenuta sede della Scuola Americana, di Villa Nave dello Studio Piano a Vesima, del Teatro Arca edificato nel carcere di Marassi, solo per citare alcuni lavori che si affiancano a tante realizzazioni anche in campo scolastico, ospedaliero o alla ristrutturazione di immobili artistici vincolati, fra i quali il recupero di parte delle decorazioni ed affreschi della Cattedrale di San Lorenzo.

Il finanziamento di 1 milione di euro erogato da Banca Carige, in parte supportato dalle garanzie pubbliche previste dal Decreto Liquidità, servirà così a sostenere la crescita che Cosmo Costruzioni Moderne ha costantemente mantenuto negli ultimi anni, nonostante le difficoltà del settore, e a cogliere in maniera ottimale le opportunità di sviluppo offerte dal Superbonus edilizio. Un ambito complesso, che richiede particolari approfondimenti da parte dei potenziali beneficiari, in cui si prospetta una stretta collaborazione che unisca la competenza a 360° nel campo edilizio di Cosmo Costruzioni e l’expertise finanziaria e normativa di Banca Carige e del team di specialisti che la banca ha messo in campo per accompagnare la clientela in questo non semplice iter.

“Siamo molto soddisfatti di aver concluso un’operazione che ha per noi un significato che va ben oltre l’importo dello specifico finanziamento – commenta l’Area Manager Genova Centro di Banca Carige, Gianfranco Lertora – Cosmo Costruzioni Moderne è una realtà affermata in un settore da sempre trainante per l’economia e si apre oggi a nuove prospettive che pongono le basi per una collaborazione davvero importante”.

“Banca Carige ha saputo interpretare le nostre esigenze finanziarie e darci risposte in tempi rapidi – dichiara Paolo Marini, Amministratore unico di Cosmo Costruzioni Moderne – Insieme alla banca proseguiamo nei nostri piani di sviluppo grazie alle opportunità offerte l’introduzione del Superbonus 110 % in tema di valorizzazioni di carattere energetico e di strutture antisismiche”.