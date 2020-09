Cararza ligure, 64enne in bicicletta muore dopo essere stato investito da un’auto

Casarza ligure. Tragedia questa mattina intorno alle 8 a Casarza ligure. E’ successo in viale IV Novembre.

Un uomo di 64 anni, Ermanno Azaro, residente a Casarza, mentre stava raggiungendo in bicicletta il supermercato della zona è stato, per cause in via di accertamento, investito in pieno da un’auto.

Sul posto sono giunti i soccorritori della croce rossa ed il personale del 118 che per oltre mezz’ora hanno tentato di rianimare l’uomo ma senza risultato.

Sul posto i vigili urbani per i rilievi e i carabinieri