Caos scuola, Fassio (Lega): “Quasi 7 mila alunni disabili abbandonati dal governo”

Genova. “Nessuno deve restare solo. Il governo continua a dimostrarsi sordo nei confronti delle richieste delle famiglie degli alunni disabili, quasi 7 mila in tutta la Liguria. Decine di migliaia di alunni “speciali”, in tutta Italia, anche quest’anno saranno costretti a cambiare insegnante di sostegno, venendo meno alla continuità didattica”.

Lo scrive in una nota Francesca Fassio, ex assessore alle Politiche Socio-sanitarie del Comune di Genova e candidata Lega in Consiglio regionale: “Una fatica in più, dopo esser stati abbandonati durante il lockdown, che doveva essere evitata se soltanto il ministro Azzolina avesse prorogato, almeno per quest’anno, l’incarico anche degli insegnanti di sostegno precari. E invece no, l’incertezza regna sovrana e i più fragili si trovano nuovamente a pagare il prezzo più caro. E spetterà alle famiglie ricercare una soluzione alternativa a disposizioni inattuabili”

“Come Lega – conclude la nota – per la prossima legislatura in Regione Liguria, proporremo una Legge quadro per la famiglia, che punti sulla sburocratizzazione e sulla semplificazione. Abbiamo bisogno di operatori formati che aiutino le famiglie con a carico disabili a sopperire le lacune di questo governo”.