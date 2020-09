Cantieri autostrade, stanotte nuove chiusure di tratte su A7, A10, A12 e A26

Genova. Anche stanotte raffica di chiusure su tutte le tratte delle autostrade liguri per manutenzione da parte del personale di Autostrade. Ecco il bollettino per la notte tra oggi martedì 8 settembre e domani mattina:



A7 Serravalle-Genova

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 Genova-Sestri Levante e Genova Bolzaneto, in direzione Milano. In alternativa, a chi dal capoluogo ligure è diretto verso Milano si consiglia di utilizzare l’entrata di Genova Bolzaneto; a chi da Livorno è diretto verso Milano, si consiglia di proseguire sulla A7, in direzione Genova, per uscire alla barriera di Genova ovest, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Genova Bolzaneto, in direzione Milano, sula stessa A7. Gli utenti provenienti dalla A10 Genova-Savona potranno uscire alla stazione di Genova Aeroporto, sulla stessa A10, o alla barriera di Genova ovest sulla A7, per rientrare in A7 alla stazione di Genova Bolzaneto dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

A10 Genova-Savona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Varazze e Arenzano, in direzione Genova. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Varazze, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A10 alla stazione di Arenzano.

A12 Genova-Sestri Levante

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra Sestri Levante e Deiva Marina, in direzione Livorno, per lavori di altra concessionaria. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sestri Levante, si potrà percorrere la SS1 Aurelia e rientrare in A12 alla stazione di Deiva Marina, verso Livorno.

A26 Genova Voltri-Gravellona

-chiusura, con orario 22:00-6:00, del tratto compreso tra l’allacciamento con la A10 Genova Savona e Masone, in direzione Alessandria/Gravellona Toce. In alternativa, chi dalla A10 Genova-Savona è diretto verso Alessandria/Gravellona Toce, potrà uscire alla stazione di Genova Pra’, percorrere la SP456 del Turchino ed entrare in A26 alla stazione di Masone. Si ricorda che sulla SP456 del Turchino vige una limitazione alla circolazione per i mezzi con massa superiore alle 7,5 tonnellate, dal km 78+765 al km 104+302. Pertanto, ai mezzi pesanti che dalla A10 sono diretti in A26, data la concomitante chiusura in A7 del tratto compreso tra l’allacciamento con la A12 e Genova Bolzaneto in direzione Milano, si consiglia di immettersi sulla A7 Serravalle-Genova alla stazione di Genova Bolzaneto e proseguire lungo la Diramazione Predosa Bettole tramite cui raggiungere la A26 in direzione Alessandria.