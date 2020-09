Canottieri genovesi protagoniste in Lombardia

Folta presenza ligure lo scorso fine settimana al Meeting Nazionale Giovanile di Corgeno di Vergiate: Argus, Elpis, LNI Sestri Ponente, Rowing Club Genovese, Sampierdarenesi, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Speranza Pra’, Velocior e Voltri per un totale di dieci società. Un confronto importante, il primo posto Covid-19, per 770 giovani provenienti da 63 sodalizi.

La LNI Sestri Ponente conquista la vetrina con il successo con Danilo Dominici (7,20 Cadetti), con Irene Dominici (Allieve B2) con Matteo Bossone (singolo Allievi C) e con il doppio Allieve B2 di Alice Lauletta e Irene Dominici.

Rowing Club Genovese sul più alto gradino del podio grazie a Federico Bordo (7,20 Allievi C), Lodovico Treccani (singolo Allievi C) e Nicolò Rossi (Allievi B2). Brinda la Canottieri Sanremo alle vittorie degli allievi C Roberto e Carlo Alberto Strazzulla sia nel singolo sia nel doppio. Lo Speranza Pra’ va a segno con Davide Campanini (7,20 Cadetti), autore di una doppietta.