Candidati a rettore dell’Università, oggi confronto trasmesso online

Genova. La sede genovese dell’Associazione dottorandi e dottori di ricerca in Italia (Adi) organizza per oggi, a partire dalle ore 17, un confronto tra i candidati Rettore dell’Università degli Studi di Genova per il sessennio accademico 2020/2026. L’evento si può vedere online qui.

“Il rettore – scrivono gli organizzatori – nel periodo di significativi cambiamenti in cui è coinvolta la ricerca universitaria, rivestirà un ruolo importante per le sorti di molti giovani studiosi e ricercatori. Pertanto l’incontro, in coerenza con le finalità che l’associazione si propone di perseguire, intende stimolare il dibattito sui temi di interesse dei dottorandi, dei dottori di ricerca e più in generale dei precari della ricerca”.

I candidati alla più importante carica dell’Università degli Studi di Genova sono:

– Federico Delfino, professore ordinario di Sistemi elettrici per l’energia, direttore del Campus universitario di Savona e delegato del rettore per il ponente ligure;

– Enrico Giunchiglia, professore ordinario di Sistemi di elaborazione delle informazioni, prorettore vicario e presidente del centro del Mare. È stato direttore del Dibris e presidente dell’Issuge;

– Fabio Lavagetto, professore ordinario di Telecomunicazioni e membro del consiglio di amministrazione. È stato prorettore alla ricerca e al trasferimento tecnologico;

– Gianmario Sambuceti, professore ordinario di Medicina nucleare, preside della Scuola di scienze mediche e farmaceutiche e direttore del servizio di Medicina nucleare dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino.

I curriculum e i programmi dei candidati possono essere visti qui.

L’incontro sarà introdotto e moderato da Diego Baldoni e Federico Ponte (Adi Genova).