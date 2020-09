Genova. Nella serata di giovedì 3 settembre si sono affrontate in una partita amichevole, sul terreno del Begato 9, Campomorone Sant’Olcese e Vallescrivia, squadre che disputeranno rispettivamente i campionati di Eccellenza e Promozione. L’incontro è terminato 1-1; per i biancoblù rete di Tommaso Moretti.

Anche le formazioni Juniores di Campomorone Sant’Olcese e Vallescrivia si sono affrontate in amichevole. Successo per 4-2 per i ragazzi di mister Dellepiane, a segno due volte con Cosentino e una ciascuno con Bortolai e Lo Giudice.

La Juniores del Campomorone Sant’Olcese ha poi incontrato la Bolzanetese Virtus, compagine di Seconda Categoria. Il test match è terminato 1-1; gol di Danna per i biancoblù.

Queste sono le divise che indosseranno i giocatori del Campomorone Sant’Olcese nella stagione 2020/2021.