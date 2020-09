Campese, Giovanni Criscuolo: “Dispiace non aver passato il turno”

Campo Ligure. Un pareggio in rimonta, 3 a 3 col Masone, non basta alla Campese per passare il turno nella Coppa Liguria di Prima Categoria.

Dopo aver segnato il gol decisivo nel successo sul Città di Cogoleto, Giovanni Criscuolo è andato a segno anche ieri, realizzando il calcio di rigore del 2-3.

Criscuolo commenta così la partita: “Nel primo tempo, secondo me, non siamo scesi in campo. Nel secondo tempo il mister ha fatto qualche cambio, ha messo più freschezza e l’abbiamo recuperata, per fortuna. Dispiace solo che non si è passato il turno“.

Domenica la Campese sarà ospite del Fegino. “Ora iniziamo il campionato domenica, proviamo a fare bene. Speriamo bene” conclude Criscuolo.