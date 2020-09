Calciomercato: un nuovo acquisto per Masone e Corniglianese

Masone. Due notizie di mercato relative al campionato di Prima Categoria.

Il Masone ha tesserato il Denis Pasquino (nella foto). Esterno difensivo, classe 1999, ha all’attivo, tra le altre, le esperienze ad Arenzano in Promozione, a Vado in Eccellenza e ad Albissola in Serie D.

Per la Corniglianese c’è un nuovo portiere: Michele Giannattasio, classe 2001, proveniente dal Multedo, ex anche delle giovanili della Nuova Oregina.

Un’altra novità nel calcio genovese: al via del prossimo campionato di Terza Categoria ci sarà una nuova società. Si tratta del Ponente FC. Il presidente è Renato Ferrari, Leo Fili svolge i ruoli di vicepresidente e direttore sportivo, Marco Garibaldi è l’allenatore ed il segretario, Domenico Della Torre consigliere, oltre che giocatore, Mario Mensi cassiere. Nella squadra, tra gli altri, giocherà Luca Graffione, centrocampista leva 1996 proveniente dal Lido Square.