Calciomercato: nuovi innesti per Molassana, Fegino e San Giovanni Battista

Genova. Alcune novità di calciomercato.

In vista della nuova stagione in Eccellenza, il Molassana Boero ha tesserato Emanuele Cristiani (nella foto), attaccante classe 2002, proveniente dal Ligorna.

In Prima Categoria, il Fegino ha ufficializzato cinque nuovi acquisti. Si tratta di Riccardo Lume (centrale difensivo, classe 1998, ex Vecchiaudace Campomorone e Cella), Marco Pastorino (centrocampista, classe 1993, proveniente dal Mignanego), Mattia Grillo (esterno sinistro di centrocampo, classe 1996, ex Rivarolese, Marassi e Cella), Gabriele Piromalli (terzino sinistro, classe 1999, proveniente dal Bavari), Elio Casanova (attaccante, classe 1996, ex Vecchiaudace Campomorone e Serra Riccò).

Per la Seconda Categoria, il San Giovanni Battista ha avuto due giovani classe 2000 in prestito dalla Superba. Si tratta di Lorenzo Trasino e Andrea Semino, entrambi di ruolo difensori.

In Terza Categoria non ci sarà più la Nuova Valbisagno, società che ha cessato l’attività.