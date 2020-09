Calcio: Simone Brunelli alla Sammargheritese, Simone Pasqui al Bargagli San Siro

Genova. Ancora novità di calciomercato, in vista della stagione sportiva 2020/2021.

In Promozione, la Sammargheritese si è assicurata Simone Brunelli, classe 1993. Difensore esterno destro duttile e dinamico, nell’ultima stagione ha giocato con la Ruentes, dopo una lunga militanza nel Golfo Paradiso PRCA.

In Prima Categoria, il Bargagli San Siro si è assicurato le prestazioni di Simone Pasqui. Centrocampista, classe 1989, con un passato nel Ligorna e nel Borzoli, poi poi militare nel Torriglia e, nelle ultime due stagioni, nel Vallescrivia.

In Seconda Categoria il Voltri 87 ha confermato mister Andrea Klun e avrà ancora a disposizione Loris Sidio Rizza, attaccante classe 1971, e Cheikh Mouride Thiam, leva 2002. I nuovi arrivati sono Samuele Rubini (leva 2001, dall’Arenzano), Fabrizio Longo (leva 2000, dalla Praese), Federico Cantoro (ex Polis, Via dell’Acciaio e Fegino) e Matteo Gastaldo (leva 1998, dal Borzoli).