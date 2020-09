Calcio, Prima Categoria: i calendari

Genova. Sono stati redatti i calendari del girone B, del girone C e del girone D del campionato ligure di Prima Categoria per la stagione 2020/2021.

Il girone B e il girone C contano 16 squadre, il girone D ne annovera 15. Di conseguenza, tutti vedranno la disputa di trenta giornate di campionato.

Il girone B, che si gioca al sabato pomeriggio, prenderà il via sabato 3 ottobre. Il girone C e il girone D, che andranno in scena alla domenica mattina, inizieranno domenica 4 ottobre. Termineranno nel fine settimana di sabato 8 e domenica 9 maggio.

Clicca qui per consultare il calendario del girone B.

Clicca qui per consultare il calendario del girone C.

Clicca qui per consultare il calendario del girone D.