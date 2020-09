Genova. Problemi questa mattina in centro a Genova per la caduta di alcuni calcinacci sullo sbocco del tunnel di via delle Casaccie che dalla Sopraelevata porta nella zona di Piccapietra.

La prima segnalazione è arrivata questa notte ed è scattato l’intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale che hanno transennato l’area sottostante chiudendo al traffico una corsia. Al mattino, col favore della luce, sono riprese le verifiche da parte dei pompieri.

I detriti sarebbero caduti dalla soletta del parcheggio accanto al palazzo di giustizia che insiste proprio sull’ultimo tratto del tunnel prima dello sbocco in superficie. Il traffico scorre su una sola corsia ma al momento non si registrano particolari disagi.