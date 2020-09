Butta in terra uno scooter a noleggio e ci sale sopra: denunciato 22enne genovese

Genova. Ha buttato a terra uno scooter elettrico della ditta che li fornisce in car sharing e poi ci è salito sopra.

Una brava sotto gli occhi degli amici che ora potrebbe costare cara a un 22enne genovese incensurato.

E’ successo ieri sera intorno a mezzanotte in via Maragliano in pieno centro. Due persone hanno assistito alla scena e hanno chiamato la polizia.

Gli agenti delle volanti hanno riconosciuto il gruppo di giovani in via XX Settembre e hanno denunciato il 22enne per danneggiamento aggravato.