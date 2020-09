Busalla. Intervento dei vigili del fuoco questa notte in via Vittorio Veneto a Busalla, in un appartamento di fronte al Comune, per la fuoriuscita di fumo dall’ultimo piano di una palazzina.

Il residente, portato poi all’ospedale per aver respirato del fumo, aveva cominciato a spegnere dei suppellettili in fiamme e i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento completo e alla messa in sicurezza dell’alloggio.

Foto 2 di 2



Limitati i danni. In corso di accertamento le cause del rogo. Sul posto Carabinieri e 118.