Buon pari dell’Entella a Bologna. Tedino ottimista

Segnali confortanti arrivano dalle uscite della Virtus Entella che nella giornata di sabato ha impattato 0-0 contro il Bologna di Siniša Mihajlović in una gara piacevole, che ha visto i liguri sfiorare il gol con De Luca, ipnotizzato da Skorupski e poi con Paolucci che ha visto il suo tiro respinto dal palo.

Chiaro il commento di Tedino alla fine della gara: “Sono solo 15 giorni che lavoriamo insieme, ma sono molto soddisfatto. La squadra è stata ordinata e ha avuto anche qualche occasione. Non siamo venuti qua per fare da sparring partner al Bologna, ma ci ha fatto molto piacere – reparto più in sofferenza forse quello offensivo –Davanti dovremo lavorare, ma i giocatori hanno qualità. Sono contento, ho a disposizione ragazzi seri che si applicano, ma ovviamente bisogna essere più pungenti in zona gol perché in campionato, se non segni, paghi a caro prezzo”.

Intanto cambiano i programmi settimanali perché al Comunale arriverà non più il Pontedera come in calendario, bensì la Lucchese che alle 17:30 di mercoledì sfiderà i chiavaresi.

Sulla stagione che va a cominciare si è espresso anche il direttore generale Matteo Matteazzi che ha commentato il calendario dei biancocelesti: “Sono tra quelli che attribuiscono la giusta importanza al calendario. È vero che prima o poi bisogna incontrarle tutte, ma ci sono alcune dinamiche per cui ci possono essere situazioni più o meno favorevoli durante l’arco del campionato. È difficile dirlo oggi a priori perché le dinamiche si sviluppano durante il torneo e dipenderanno molto dalla classifica in certi momenti e dall’approccio delle squadre stesse”.

Due parole anche sulla prima uscita che sarà a Cosenza: “Sarà molto difficile perché incontreremo una squadra che ha finito alla grande lo scorso campionato, ha confermato l’allenatore e anche buona parte del gruppo. Ricominceranno con entusiasmo, è una trasferta sicuramente difficile e speriamo di far meglio di quando fatto nella scorsa stagione a Cosenza, anche se in quel momento non si aveva la percezione di ciò che i calabresi avrebbero fatto da lì alla fine”.