Bucci: “Ora infrastrutture, ambiente ed edilizia”. E dice no a commissari ‘romani’

Genova. La vittoria del centro destra che si sta profilando dai seggi delle regionali, rafforza in qualche modo anche la giunta Bucci, non a caso sempre presente durante questa campagna elettorale a fianco di Giovanni Toti.

“Da Genova parte questo messaggio – ha detto a margine della prima conferenza stampa del governatore rieletto – è il messaggio è che qui si lavora e ci rimbocchiamo le maniche. Da domani torneremo a parlare con Roma perché qui servono infrastrutture per mare costa e monti”.

Ma non solo: se la svolta dei commissari per le varie grandi opere è gradita nelle modalità, non lo potrebbe essere nella qualità della scelta: “Non possono essere commissari ‘romani’ – ha detto il sindaco di Genova – ma gente del posto che conosce il territorio, per lavorare di squadra”.

La conferma della giunta guidata da Giovanni Toti, conferma, secondo Bucci, le intenzioni dei Liguri e dei genovesi: “Stiamo assistendo ad un rilancio, e questa cosa è la cose che i genovesi e i liguri vogliono. Adesso servono infrastrutture, ambiente ed edilizia. E questo un messaggio non solo per i prossimi cinque anni di questa regione ma anche per i due anni, e quello che seguirà, del mio mandato”.