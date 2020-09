Bolzaneto, spaccano i vetri di sei auto per rubare: arrestati 4 giovanissimi

Genova. Quattro ragazzini di età compresa tra i 16 e i 18 anni, due dei quali pregiudicati, sono stati arrestati stanotte dalla polizia per furto aggravato in concorso e resistenza. E’ successo a Bolzaneto intorno alle 2 di notte.

Ad attirare l’attenzione dei poliziotti delle volanti che transitavano in via Pastorino una guardia giurata. L’uomo, che ha chiesto l’ausilio della polizia, ha raccontato agli agenti che, poco prima, aveva fermato 4 ragazzi che stavano rovistavano gli interni di una vettura parcheggiata in via Geminiano, dopo averne spaccato il finestrino anteriore.

I giovani prima hanno cercato di allontanarlo minacciandolo e poi sono scappati a bordo di un autobus della linea 1.

Gli operatori hanno fermato il mezzo a bordo del quale stavano viaggiando i ragazzi. Due di loro sono stati trovati in possesso di un cacciavite, uno spray urticante e una torcia portatile. I quattro con minacce e insulti hanno fatto resistenza e sono stati arrestati. Dai successivi controlli i poliziotti hanno visto che le auto danneggiate e rovistate dai giovani, tutte parcheggiate lungo via Geminiano, sono state 6.

Questa mattina verranno tutti giudicati con rito direttissimo.