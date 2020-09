Bogliasco, si parte venerdì 25 settembre con la Coppa Italia

Bogliasco. Saranno CSS Verona, Plebiscito Padova e Pallanuoto Trieste le avversarie che terranno a battesimo la stagione 2020/2021 delle ragazze del Bogliasco.

La Federnuoto ha reso note date e incontri del primo appuntamento ufficiale del post Covid, stilando i due gironi preliminari di Coppa Italia in programma tra venerdì 25 e domenica 27 settembre in sedi ancora da definire. Ciò che è certo è che le ragazze allenate da Mario Sinatra sfideranno le tre compagini del Triveneto nel raggruppamento che mette in palio tre posti per le final six della seconda competizione nazionale.

Nell’altro gruppo, contraddistinto dalla lettera B, saranno invece di fronte la SIS Roma, detentrice del trofeo, l’Orizzonte Catania, campione d’Italia in carica, la Vela Nuoto Ancona e la Rari Nantes Florentia.