Bicitaxi e premi “dolci” per chi sceglie l’ambiente nella Settimana europea della mobilità

Genova. Sono 10 gli eventi organizzati dalla Fiab, Federazione Ambiente e Bicicletta di Genova, dal 16 al 22 settembre, periodo individuato dalla Commissione Europea per promuovere la mobilità sostenibile a zero emissioni.

Si parte al mattino di mercoledì 16 settembre con il bicitaxi, iniziativa di tutoraggio individuale nei confronti di chi si vuol cimentare ad andare al lavoro in bici. Il pomeriggio del 16 invece presso i Giardini Luzzati verrà inaugurata la nuova sede del Cicloriparo e ci saranno due momenti ispirati al fumetto Malabrocca, uno per bambini che impareranno a disegnare una bici ed uno per adulti con la narrazione delle imprese della maglia nera del Giro d’Italia.

Giovedì 17 si ripeterà l’iniziativa del bicitaxi e la sera Pedali nella Notte a gruppi sulla ciclovia Boccadasse – Cornigliano.

Venerdì 18 il bicitaxi lascia il posto al bicibus dove il tutoraggio diventa collettivo per uno più gruppi che si spostano sempre per lavoro sulla direttrice Boccadasse – Cornigliano e vice versa.

Nel week end è il momento delle gite fuori porta. La mattina di sabato 19 sarà dedicata alla Mountain Bike per una salita alla Madonna della Guardia lungo il percorso dell’ex autoguidovia. Domenica 20 invece sarà dedicata ad una pedalata su strada da Genova a Portofino.

Lunedì 21 si ritorna al lavoro e quindi altro tutoraggio collettivo con il bicibus. Per finire martedì 22 settembre, giornata europea senz’auto, con l’iniziativa “chi sceglie la bici merita un premio” ai primi 200 ciclisti che si presenteranno dalle 8 alle 19 al punto-bici FIAB in Largo Pertini (angolo Piazza De Ferrari) verrà consegnato un buono per una colazione o un gelato gratuiti. La giornata proseguirà con diverse iniziative di informazione/promozione dell’uso urbano della bicicletta.

Tutte le iniziative sono a numero chiuso, per dettagli e prenotazioni si può fare riferimento ai programmi di ogni singolo evento a questo link.