Bic Genova, sabato il derby: arbitrerà Graziano Cesari

Genova. Il derby della Lanterna organizzato da Panathlon Genova Levante, Bic Genova e Stelle nello Sport darà il via ufficialmente alla stagione sportiva 2020/2021 dove gli atleti del Bic Genova formati da ragazzi e ragazze con disabilità intellettivo-relazionale daranno vita alla tanto attesa sfida rossoblucerchiata.

Un evento che gli atleti attendono da mesi. Sarà un derby speciale perché includerà molti aspetti sportivi e non, sarà certamente una festa ma sopratutto un’occasione per dare la carica a questi ragazzi necessaria ad affrontare una stagione sicuramente piena di incognite. Appuntamento a sabato 12 settembre per Sampdoria-Genoa presso i campi dell’oratorio Don Bosco di Quarto in via Carrara 260.

L’incontro sarà arbitrato da Graziano Cesari, genovese, ex arbitro di Serie A, che in carriera ha diretto 167 partite del massimo campionato.

L’ingresso e la partecipazione sarà regolamentato dalle procedure anti Covid con controllo temperatura e autocertificazione Figc da consegnare. Per ulteriori informazioni è possivile scrivere a info@bicgenova.it oppure contattare Giulio al 3383651250.calcio