Berlusconi positivo al coronavirus, domani parlerà a Genova dalla residenza di Arcore

Genova. “Domani da Genova e dalla Liguria faremo sentire tutto il nostro sostegno e tutto il nostro affetto al presidente Silvio Berlusconi, che dal suo isolamento forzato a causa del Covid-19 interverrà telefonicamente nel pomeriggio al convegno che abbiamo promosso insieme ad Azzurro Donna”.

Così il coordinatore regionale di Forza Italia, Carlo Bagnasco, annuncia l’intervento “a distanza” dell’ex premier nell’evento di domani pomeriggio alle 17 nella sede del partito in via Savona, dove era già prevista la presenza del vicepresidente Antonio Tajani

La notizia di giornata infatti è che Silvio Berlusconi è risultato positivo al coronavirus “in seguito a un ulteriore controllo precauzionale”, informa Forza Italia aggiungendo che “il presidente continua a lavorare dalla sua residenza di Arcore, dove trascorrerà il periodo di isolamento previsto. Continuerà in ogni caso a sostenere i candidati di Forza Italia e del centro-destra alle elezioni regionali ed amministrative, con interviste quotidiane sui giornali, sulle televisioni e sui social”.

E proprio da Arcore domani Silvio Berlusconi parlerà ai militanti riuniti nella nuova sede genovese. “Il supporto che il presidente ci fornirà anche in questa forma particolare rappresenterà per noi e per i nostri candidati alle regionali un supporto di fondamentale importanza per questa campagna elettorale – spiega Bagnasco -. A nome di tutti i dirigenti e militanti liguri di Forza Italia lo ringrazio in attesa del collegamento di domani”.

Berlusconi, già il 25 agosto, il giorno del ricovero di Flavio Briatore, si sottopose al doppio tampone per il Covid che però risultò negativo. Quel giorno rientrò ad Arcore come da programma e riprese il lavoro per la campagna elettorale in vista delle elezioni regionali. Nel periodo precedente il Cavaliere aveva trascorso diversi giorni in Sardegna e proprio nella sua villa aveva incontrato lo scorso 12 agosto Flavio Briatore, che venne ricoverato al San Raffaele per il Covid e nei giorni successivi poi dimesso.

Dalla Bbc a El Pais la notizia della positività al coronavirus di Silvio Berlusconi è breaking news in tutto il mondo e apre le homepage di molti siti internazionali. ‘L’ex premier italiano è positivo al coronavirus’, titola il britannico Guardian aprendo così il suo aggiornamento live sulla pandemia. ‘Berlusconi, 83 anni, è in isolamento ad Arcore e continuerà a lavorare da lì’, scrive la Bbc. ‘L’ex premier Silvio Berlusconi ha annunciato di avere il coronavirus’, è l’apertura del live dello spagnolo El Pais. ‘Berlusconi, che compirà 84 anni a fine mese, è risultato positivo a due test sul coronavirus ma continua a lavorare’, titola il belga Le Soir.