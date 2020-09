Benedetta Di Salle campionessa italiana a Follonica

Grande soddisfazione per il mondo velico genovese che festeggia Benedetta Di Salle, in forza alla Marina Militare, che si è laureata campionessa italiana, classe 420, a Follonica in occasione dei Campionati Italiani Classi Olimpiche organizzata dalla locale Lega Navale Italiana e dal Club Nautico Scarlino.

La Di Salle era in squadra con Alessandra Dubbini delle Fiamme Gialle ed insieme le due veliste hanno superato Elena Berta (Aeronautica Militare) e Bianca Caruso (Marina Militare). “Che piacere tornare sul gradino più alto del podio – ha dichiarato la genovese – Un grazie speciale ai nostri corpi militari Marina Militare & Guardia di Finanza per la trasferta speciale e a tutte le persone che ci supportano nella nostra preparazione e ai nostri coach federali e rispettivi di corpo Gabrio Zandonà e Pietro Zucchetti” .