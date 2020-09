Bargagli, tavola scivola dal furgone e falcia una ragazza alla testa: l’autista non si ferma

Bargagli. E’ successo la scorsa settimana, mercoledì 26 agosto, a Bargagli in alta Valbisagno. Erano le 18 quando una ragazza in compagnia della madre, mentre percorreva la strada a piedi per prendere il bus e rientrare a Genova, è stata falciata alla testa da una tavola di legno trasportata da un furgoncino. Gravissime le sue condizioni all’arrivo all’ospedale San Martino.

L’autista non si è fermato a soccorrere la giovane donna, ma grazie alle immagini di una telecamera di sorveglianza la polizia stradale è riuscita a risalire alla sua identità. Immagini non nitide, che non permettevano di leggere la targa ma che tuttavia non lasciavano alcun dubbio sulla dinamica dell’evento. La tavola probabilmente era scivolata lateralmente perché male assicurata.

Tuttavia, attraverso l’identificazione della marca del furgone, di fabbricazione cinese e abbastanza raro sul mercato locale, gli investigatori hanno chiuso il cerchio su una rosa di pochi veicoli. E nella tarda nottata il personale della polizia stradale di Genova ha localizzato il veicolo in un comune della Val Fontanabuona.

Il conducente è stato così identificato: si tratta di un uomo di 50 anni di Genova. Le condizioni della vittima, una giovane studentessa universitaria straniera, sono per fortuna migliorate nel corso dei giorni. Ora potrà ottenere il risarcimento per il danno subito.