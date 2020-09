Bagnasco: “Forza Italia ha contribuito alla vittoria del centrodestra in Liguria”

Rapallo. “In un quadro politico regionale caratterizzato dall’affermazione della lista del presidente Giovanni Toti, Forza Italia ha dato il suo contributo convinto e leale per la vittoria del centrodestra in Liguria”.

“Il risultato ottenuto ha consentito al nostro partito di continuare ad essere rappresentato in Consiglio Regionale con Claudio Muzio, che nella scorsa legislatura ha tenuto alta la bandiera del nostro movimento politico ed ha svolto un grande lavoro sul territorio, premiato dagli elettori. Il progetto di aggregazione dei moderati, strategico per il nostro partito, continuerà ad essere al centro della nostra azione nei prossimi mesi”.

“Ringrazio tutti i nostri candidati consiglieri che con passione ed impegno si sono messi in gioco in questa campagna elettorale. Il mio grazie va anche a tutti i nostri militanti che con generosità hanno messo a disposizione il proprio tempo e le proprie energie per sostenere Forza Italia”. E’ quanto dichiara Carlo Bagnasco, coordinatore regionale di Forza Italia.