Autostrade, scontro in galleria tra Genova Est e Genova Ovest: due feriti e 3 chilometri di coda

Genova. Incidente nella tarda mattinata di domenica nel tratto autostradale tra Genova Est e Genova Ovest, in una galleria sull’allacciamento A12/A7 in direzione Ponente. Il tratto è stato temporaneamente chiuso per consentire l’intervento dei mezzi di soccorso.

Due auto per cause da chiarire si sono tamponate e due persone sono finite all’ospedale Villa Scassi in codice giallo, con ferite di media gravità.

L’incidente ha avuto però ripercussioni sul traffico. L’autostrada è stata riaperta a una sola corsia e tra Genova Est e l’allacciamento con la A7 si sono registrati 3 chilometri di coda. A mezzogiorno la situazione è tornata alla normalità.

Sul posto, oltre ai militi del 118, sono accorsi i vigili del fuoco ma il loro intervento non si è reso necessario.