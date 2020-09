Autostrade, Piana (Lega): “Inaccettabile l’esenzione dei pedaggi solo nella fascia urbana”

Genova. “Ritengo inaccettabile che nonostante non siano ancora terminati i lavori di messa in sicurezza del tratto autostradale e non ancora garantita la piena funzionalità di tutte le corsie per ogni senso di marcia, in particolare della A26, A10, e A7, autostrade abbia reintrodotto il pedaggio escludendo soltanto la fascia urbana, penalizzando così fortemente tutti i cittadini della provincia di Genova, in particolare delle Valli Polcevera, Scrivia, Stura e Trebbia”.

Lo dichiara Alessio Piana, presidente del consiglio comunale di Genova e candidato per la Lega in consiglio regionale.

“Occorre una presa di posizione forte da parte delle istituzioni al fine di rendere esente dal pedaggio tutta la fascia della provincia fino al termine dei lavori” aggiunge.

Le nuove esenzioni, che riguardano solo gli ingressi e le uscita dei caselli in area urbana sono entrati in vigore lunedì.