Genova. Una nuova mattinata di sofferenza per i tanti automobilisti che stanno impegnando le autostrade liguri per gli spostamenti di lavoro, in un contesto reso ancora più complicato dalla pioggia a tratti torrenziale caduta su tutta la città.

Probabilmente è proprio a causa anche della pioggia che è avvenuto un incidente in A7 tra il bivio con l’A12 e l’A10, in direzione Genova, poco dopo le 9,30, per fortuna senza esiti drammatici: la collisione tra due mezzi sta provocando circa 4 chilometri di rallentamenti e code a tratti per chi viaggia verso Genova.

Situazione peggiore in A26, anche se provocata da i consueti e noti cantieri che impongono restrigimenti e salti di carreggiata: le code partono dallo svincolo con l’A10, in immissione verso Masone, e proseguono per almeno 4 chilometri.