Autostrade, in Liguria è ancora incubo cantieri: fino a 8 chilometri di coda sulla A7

Genova. Nuova giornata di disagi sulle autostrade della Liguria che, nonostante la fine del programma di ispezioni nelle gallerie, sono ancora costellate da numerosi cantieri che provocano restringimenti di carreggiata e conseguenti disagi.

Sull’autostrada A7 nel tardo pomeriggio si sono registrati 8 chilometri di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla, in via di risoluzione durante la serata, a causa di una strettoia che ha rallentato il traffico in direzione Nord.

Problemi anche in A26, sempre a causa di un cantiere, con 2 chilometri di coda tra Ovada e Masone in direzione Genova.