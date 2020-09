Autostrade, ancora disagi per lavori: coda di 5 km sulla A10 verso Genova

Genova. Inizio di giornata difficile per chi si muove in auto verso Genova: sulla A10 coda di 5 chilometri tra Pra’ e Aeroporto per lavori (aggiornamento delle 8.21).

Ripercussioni anche sull’Aurelia, con il tratto tra Pegli e Sestri sotto pressione.

Code a tratti tra Masone e il Bivio A26/A10 per lavori sulla A26.

Un chilometro di coda sempre sulla A26 in direzione Gravellona Toce tra il bivio A26/A10 e Masone, sempre per lavori.