Autostrade, ancora cantieri e disagi: 4 chilometri di coda sulla A10 in direzione Genova

Genova. Ancora disagi in autostrada nel Ponente a causa di un restringimento di carreggiata per un cantiere in A10, lo stesso che stamattina aveva causato code di 5 chilometri tra i caselli di Pra’ e Aeroporto in direzione Genova.

Alle cinque del pomeriggio sono 4 i chilometri di incolonnamento con disagi che si ripercuotono in Aurelia.

Da segnalare, sempre per lavori, altre code nell’ultimo tratto della A26 in direzione Sud.