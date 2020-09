Autostrade, ai Benetton 2 miliardi e lo Stato pagherà il debito: 40 anni per rientrare dalle spese

Genova. Doveva essere una “punizione esemplare”, come disse qualcuno, ma si trasformerà in una agevole buonuscita miliardaria, con tanto di saluti e ringraziamenti. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro tra governo e i vertici di Atlantia, per definire, o tentare di farlo, l’accordo che prevede l’uscita di Benetton dal controllo di Autostrade per l’Italia e il subentro dello Stato per tramite di Cassa depositi e prestiti. Ma il canovaccio dell’affare sembra essere orami deciso.

Su tavolo, infatti, esiste una soluzione che potrebbe accontentare tutti, Benetton compresi: in prima battuta Atlantia dovrebbe procedere con uno scorporo del 70% (su 88%) di Aspi, Aspi che sarebbe quotata in borsa con un aumento di capitale iniziale di 6 miliardi. Operazione che farebbe entrare nell’azionariato Cdp, e permetterebbe di acquisire il restante 18%. Edizione, la holding della famiglia Benetton che controlla il 30% di Atlantia, da questa operazione potrebbe quindi incassare quasi due miliardi dalla vendita della partecipazione di Aspi, il cui valore in questi giorni è stato valutato in 11 miliardi.

L’aumento di capitale finanziata dai soldi pubblici, permetterebbe di colmare anche il debito di Autostrade che ammonta a circa 4 miliardi, maturato in questi anni, e acuito negli ultimi mesi con la “bastonata” ai trasporti del lockdown. Senza contare che nei prossimi anni dovrà essere messa in campo una poderosa stagione di manutenzioni straordinarie che secondo alcune stime potrebbe pesare circa 14 miliardi. Che dovrà sborsare la nuova Aspi, a trazione pubblica, insieme ai soci tedeschi di Allianz e ai cinesi di Silk Road (leggi governo cinese), che si dividono il resto del pacchetto.

Insomma, dopo le parole di fuoco che abbiamo sentito nelle ore successive al crollo del Morandi del 14 agosto 2018, che promettevano rigore e castigo per rispondere al terremoto emotivo dell’evento, è arrivata la realtà dei mercati, difficilmente imbrigliabile rimanendo all’interno del diritto. Prevedibile. E il salto in borsa a doppia cifra di Atlantia di queste ore ne palesa il gradimento.

Il però della vicenda sta nel medio e lungo periodo: come sappiamo il settore autostradale è decisamente fruttifero, e lo dimostra il fatto che il fatturato annuale di Aspi è di oltre due miliardi all’anno: dal 2001 hanno incassato oltre 40 miliardi di euro. Facendo un conto rapido con una buona dose di approssimazione, se tra acquisizione, debiti e manutenzioni lo stato potrebbe spendere circa 20 miliardi, questi potrebbero essere il ricavo di circa 10 anni di gestione. E se l’utile generato dal 1999 è di circa 10 miliardi (cioè un quarto dei ricavi), vuol dire che il tutto si ripagherà in circa 40 anni. Ovviamente grazie ai soldi dei pedaggi, che sono i nostri. Ma questa è un’altra storia, la solita storia.