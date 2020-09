Autostrada A12, autocarro ribaltato nella galleria di Monte Moro: tratto riaperto

Aggiornamento ore 16e15. Poco prima delle 15:45, sull’autostrada A12 Genova-Sestri Levante è stato riaperto il tratto tra Recco e Genova Nervi in direzione Genova precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’interno della galleria “Monte Moro” all’altezza del km 13,8 nel quale un mezzo pesante si è ribaltato.

Al momento nel tratto interessato il traffico transita su due corsie e si registrano 5 di km di coda in direzione Genova. Agli utenti che da Sestri Levante sono diretti verso Genova, si consiglia di uscire a Recco, proseguire lungo la viabilità ordinaria SS Aurelia in direzione Genova e rientrare in A12 a Genova Nervi.

Genova. Sulla autostrada A12 Genova Livorno, tra Recco e Nervi in direzione Genova, il traffico è bloccato con code di 5 chilometri a causa del ribaltamento di un autocarro all’interno della galleria Monte Moro. Sul posto sono presenti polizia stradale, personale di Autostrade per l’Italia e tutti i mezzi di soccorso.

Non risultano al momento feriti né altri mezzi coinvolti. Ancora da chiarire la dinamica esatta dell’incidente.

