Autostrada A12, a fuoco due container di rifiuti in un’area di parcheggio

Sori. Due container pieni di rifiuti sono andati a fuoco ieri sera nell’area di sosta Rupanego dell’autostrada A12, sulle alture di Sori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rapallo. In supporto, per maggiore disponibilità di acqua, è arrivata in appoggio anche l’autobotte del distaccamento di Chiavari.

Restano da chiarire le cause del rogo, che è stato ormai completamente domato.