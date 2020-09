Genova. Brutta sorpresa per i tanti passeggeri che sono saliti questa mattina sul un bus della linea 15 il cui pavimento era diffusamente imbrattato di sangue.

La segnalazione arriva dai lettori di Genova24, che una volta resisi conto della situazione hanno segnalato alla redazione l’episodio, non senza sgomento e qualche critica per una circostanza considerata “pericolosa per tutti gli utenti”.

Amt, contattata da Genova24, ha chiarito l’episodio: durante il servizio di questa mattina, all’autista della linea è stato segnalata la presenza di quella che sembrava essere una grande macchia ematica a bordo. L’autista ha immediatamente avvertito la centrale e per evitare danni ad altri passeggeri ha sistemato cartoni e nastri in attesa di poter sostituire il mezzo, che è stato poi successivamente sanificato. Non è chiaro che cosa sia successo. All’autista in servizio non sono stati segnalati problemi legati a malori o ferimenti durante il servizio, ma solamente la situazione del pavimento.