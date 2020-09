Genova. Un’auto capottata, polizia in tenuta antisommossa, scudi e manganelli, striscioni e manifestanti. Perfino un incendio. Scene che a Genova sono ben impresse nelle memoria e che nessuno vorrebbe mai rivedere. Succede stamattina in piazza De Ferrari e per fortuna è tutta una finzione.

Si tratta in sostanza di una produzione cinematografica. A chiedere l’utilizzo di alcune aree in centro in questi giorni è stata la Riviera Films, una società di servizi video che sta realizzando riprese per conto di una casa di produzione tedesca. Sul posto ci sono gli agenti della polizia locale (veri) che presidiano l’area transennata e quelli della polizia (finti) coinvolti negli scontri di piazza.

Per lo stesso motivo è stata totalmente interdetta alla circolazione e al parcheggio delle moto via Petrarca – la strada che costeggia il palazzo della Regione sul lato opposto al palazzo Ducale. Il provvedimento è valido fino a venerdì.

Intorno alle 10 alla macchina ribaltata è stato dato fuoco. L’incendio ha generato molto fumo che ha creato disagi e preoccupazione tra i passanti e le persone che lavorano nella zona di piazza De Ferrari.