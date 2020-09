Atp, prolungati di due mesi gli abbonamenti annuali come risarcimento del lockdown

Genova. Amt garantirà la possibilità di arrivare a scuola in orario e nel rispetto di tutte le normative di prevenzione Covid 19, vale a dire distanziamento a bordo, occupazione dell’80% delle sedute, eventuale scaglionamento degli ingressi nei plessi scolastici.

Grazie alle risorse annunciate dalla regione Liguria, che verranno poi distribuite dai Comuni per quanto riguarda il servizio scuolabus (scolari) e dalla Città metropolitana per quel che riguarda il normale servizio di trasporto in orario scolastico (studenti), si potrà fare fronte all’inevitabile incremento di corse.

In quest’ottica Atp è la prima azienda ad avere calcolato l’incremento di cui necessita il servizio, rapportato all’orario invernale pre Covid di un anno fa. Ogni giorno i mezzi di Atp percorrono 25.000 chilometri, con il nuovo assetto reso necessario dalla necessità di incrementare le corse causa Covid, occorrerà prevedere 5.000 chilometri in più.

Si tratta di un aumento del 20 per cento delle corse a livello quotidiano, ovviamente concentrate negli orari di entrata e uscita a scuola. Per fare fronte a questo aumento rilevante delle corse e quindi dei mezzi a disposizione, si prevede la possibilità per le aziende di trasporto pubblico di fare affidamento sulle società di trasporto private.

Atp Esercizio ha già elaborato un piano d’azione che prevede l’utilizzo di mezzi propri di riserva per coprire metà del citato 20 per cento di incremento chilometrico (ovvero 2.500 chilometri) e di affidarsi ai privati per la restante parte (altri 2.500 chilometri).

Rispetto alle linee che necessitano di maggiori mezzi e di interventi mirati, sono evidentemente quelle di più lunga percorrenza come la linea tra Fontanabuona e Genova, che è la più lunga, quella dall’Aveto, la linea 25 della Val Trebbia e le due linee da Masone e da Busalla che prevedono il transito in autostrada (non si può viaggiare in piedi).

Grazie alle risorse in arrivo, si potrà rispondere alla legittime richiesta degli abbonati annuali che non hanno potuto viaggiare durante la fase di lockdown: «Grazie ai contributi, che saranno messi a disposizione da Città Metropolitana, Atp potrà prolungare di due mesi l’abbonamento per tutti coloro che hanno dovuto rinunciare al servizio nella fase di chiusura totale. Presto verranno comunicate le modalità con le quali si potrà avere il prolungamento gratuito» conferma Claudio Garbarino, consigliere delegato ai Trasporti di Città Metropolitana. Ovviamente a bordo dei bus resterà la regola di indossare la mascherina.