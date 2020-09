Arianna Giargia e Silvia Galuppo prime della classifica femminile

Genova. Finisce senza vento e senza regate nell’ultima giornata un campionato italiano 420 sfortunato dal punto di vista meteo. C’è rammarico perché gli 83 equipaggi non chiedevano altro che uscire in mare e regatare, e invece una strana bolla depressionaria ha lasciato tutti a terra. L’Italiano Giovanile Doppi della classe 420 va in archivio con quattro prove totali, assegna titoli e podi, e seleziona per il Mondiale di ottobre a Sanremo oltre 20 team che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

I fratelli Alessandro e Federico Caldari (CV Ravennate), vincono la classifica e sono quindi i campioni italiani 2020. Al secondo posto Federico e Riccardo Figlia di Granara (CRV Italia), che vincono il titolo Under 19, e al terzo posto le prime ragazze, Arianna Giargia e Silvia Galuppo (Yacht Club Italiano). Le prime femminili Under 17 sono Beatrice Sposato e Morgana Manti (CV Crotone).

I primi Under 17 sono Gabriele Venturino e Filippo Vulcanile (CV Vernazzolesi), mentre i primi equipaggi misti sono Asia Poni e Andrea Brandolini (Under 19) (CN Savio) e Camilla Ivaldi e Gregorio Penso (CV Ravennate).