Arcaplanet sbarca ad Avegno, Ronchi (Linea Condivisa): “Disastro per il piccolo commercio”

Genova. La nascita di un colosso commerciale nel Comune di Avegno che provocherà la probabile chiusura delle piccole attività commerciali presenti sul territorio. A dirlo è Alessandro Ronchi, candidato al consiglio regionale per Linea Condivisa: “«L’ennesima e chiara operazione di smantellamento delle piccole attività commerciali che un amministrazione comunale di destra, concede senza intervenire».

«Ci ritroviamo di fronte all’imminente apertura del centro commerciale ARCAPLANET nei locali sovrastanti la così tanto decantata ma mai aperta biblioteca comunale del Comune di Avegno – aggiunge Alessandro Ronchi – che obbligherà i commercianti di Recco, Avegno ed Uscio a chiudere i battenti. Tutte quelle piccole attività che sino ad oggi hanno svolto il loro diligente lavoro, si ritroveranno a dover sottostare alla legge di mercato del più forte».

«Riteniamo che soprattutto le piccole amministrazioni comunali popolate da 2.500 – 3.000 abitanti – aggiunge Alessandro Ronchi – dovrebbero battersi per i loro cittadini che ci vivono, pagano le tasse e ci lavorano». « Riteniamo che le buone amministrazioni – conclude Alessandro Ronchi, per il direttivo di Linea Condivisa – debbano combattere e non abbattere l’economia locale , cosa che invece sta nuovamente accadendo».